- Драки и близко не было, о ней речи и не шло. Просто выясняли организационные моменты, - передает слова Гулиева Sport24.
Ранее появилась информация о конфликте между отстраненными от тренировок с основной командой игроками "Химок" - полузащитником Аязом Гулиевым и защитником Дмитрием Тихим - и главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым. По данным СМИ, между футболистами и наставником красно-черных произошел разговор на повышенных тонах с применением нецензурных выражений, который едва не перерос в драку.
"Чемпионат": Гогниев чуть не подрался с Гулиевым и Тихим на тренировке "Химок"
Гулиев - об инциденте в расположении "Химок": драки с Гогниевым и близко не было. Выясняли организационные моменты
Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев прокомментировал информацию о своем конфликте с главным тренером красно-черных Спартаком Гогниевым при участии защитника Дмитрия Тихого.
Фото: ФК "Спартак"