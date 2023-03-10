- Этот переход был невозможен в рамках существующего законодательства, реализовать его можно было только через третью сторону - например, армянский клуб, в котором Арсен должен был провести минимум четыре месяца. ...Поэтому выход для Захаряна - продажа в армянский клуб. Для них сумма выкупа в 15 миллионов не действует, поэтому и "Динамо" должно проявить добрую волю. Такой вариант возможен - мы знаем, что "Урарту" заинтересован в этой схеме. Ставится ли вопрос о смене футбольного гражданства? Я не знаю, - передает слова Ткаченко Sports.ru.
В августе 2022 года лондонский "Челси" отправил в офис московского "Динамо" официальный запрос на выкуп полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна за указанную в его контракте для клубов из чемпионатов топ-5 сумму 15 миллионов евро. Сделка не состоялась в связи с тем, что английский клуб не смог найти гарантированную схему оплаты, при которой "Динамо" получило бы трансферную компенсацию за игрока. В феврале 2023 года турецкими СМИ нагнеталась информация о возможном переходе Захаряна в стамбульский "Галатасарай", однако эти данные были опровергнуты как близким окружением футболиста, так и им самим.
«Динамо», «Галатасарай» и Захарян: трансфер-сказка из турецких СМИ. Всё, что известно на данный момент
Ткаченко: реализовать переход Захаряна в "Челси" можно через армянский клуб. "Урарту" заинтересован в этой схеме
Глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко рассказал о том, как может быть осуществлен трансфер полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в лондонский "Челси".
Фото: РПЛ