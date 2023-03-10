26-летний атакующий хавбек "Зенита" Клаудиньо участвует в тренировочном занятии в общей группе, сообщают СМИ.
Ранее футболист из-за повреждения пропустил оба состоявшихся матча сине-бело-голубых в весенней части сезона - выездную игру первого этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России против ульяновской "Волги" (3:0) и домашнюю встречу с "Пари НН" в рамках 18 тура Российской премьер-лиги (3:0).
12 марта в 14:00 по московскому времени "Зенит" в матче 19 тура РПЛ принимает на своем поле подмосковные "Химки".
Источник: Matchtv.ru
Клаудиньо вернулся в общую группу "Зенита"
26-летний полузащитник "Зенита" Клаудиньо тренируется вместе с командой.
Фото: Sport24