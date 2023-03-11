Главный судья встречи Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга отменил гол Александра Соболева и назначил пенальти в ворота "Спартака". Отметим, что в предыдущей встрече "чистый" мяч Соболева не засчитал Виталий Мешков. После окончания матча наставник красно-белых рванул к Безбородову, но его остановили члены делегации красно-белых.
– Поведение после свистка – это эмоции. Когда мы играем, мы это делаем не только для себя, но и для болельщиков. Иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру. У соперника были футболисты с бородой, но у нас тоже есть футболисты с бородой. Тем не менее, я доволен, что игра завершилась в нашу пользу. Эмоции – это обычное дело. Мы просто обижаемся, когда что-то идет не так, – цитирует Абаскаля "Чемпионат".
11 марта "Спартак" в концовке дожал "Факел" на своем поле со счетом 3:2 в матче 19-го тура РПЛ. 31-летний Квинси Промес стал автором дубля в ворота гостей, записав на свой счет 101-й и 102-й голы за московскую команду. Теперь на его счету 100+50 очков по системе "гол плюс пас".
Автором решающего мяча незадолго до финального свистка стал Кристофер Мартинс. В роли ассистента выступил нападающий Александр Соболев. У гостей отличились Аппаев и Ребеи с пенальти. Эта победа позволила команде Гильермо Абаскаля набрать 39 очков и сократить отставание от лидирующего "Зенита" до пяти очков. "Факел" с 14 очками остался на четырнадцатом месте в таблице чемпионата России.
Абаскаль – о судействе Безбородова: иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отреагировал на судейские решения Владислава Безбородова в матче 19-го тура с "Факелом" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"