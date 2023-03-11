- Я не знаю, как оценивать легендарность футболистов, по каким параметрам это делать. Тут каждый сам имеет свое мнение: кто-то считает, кто-то нет. Промес - молодец, что забил 100 голов. Он достоин называться легендой. Далеко не каждый футболист может забить 100 и больше голов. Так что можно считать, что он вошел в историю, - передает слова Гаврилова "Газета.Ru".
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Факел" завершился домашней победой красно-белых со счетом 3:2. Дубль в этой игре записал на свой счет 31-летний голландский атакующий полузащитник Квинси Промес, который забил свой 100-й и 101-й голы в составе "Спартака".
Ранее более 100 голов за красно-белых в российской истории удалось забить только одному игроку - полузащитнику Егору Титову (105), в общем зачете с учетом советского периода Промес занимает по этому показателю седьмую строчку, уступая один гол полузащитнику Юрию Гаврилову (102).
Пять забитых мячей, голевой юбилей Промеса и победа в концовке. «Факел» жег, но «Спартак» остался в погоне за «Зенитом»
Гаврилов: Промес - молодец, что забил 100 голов за "Спартак", вошел в историю. Достоин называться легендой
Экс-полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал дубль вингера красно-белых Квинси Промеса в домашнем матче 19 тура РПЛ против "Факела" (3:2).
Фото: Sportbox