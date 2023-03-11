Дьяков: "Динамо" займет в этом году пятое место, за медали вряд ли поборется

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
14:00
ХимкиНе начат
П1 1.08X 12П2 28
ЦСКА
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 1.76X 3.85П2 4.7
Ростов
19:30
Нижний НовгородНе начат
П1 1.98X 3.5П2 4

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
НефтехимикНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.35
Рубин
15:00
Волга УлНе начат
П1 1.45X 4.4П2 7
Краснодар-2
15:00
БалтикаНе начат
П1 5.2X 3.7П2 1.68
Волгарь
15:00
УфаНе начат
П1 2.42X 3.25П2 2.95
Арсенал Тула
16:00
РодинаНе начат
П1 2.17X 3.3П2 3.35
СКА-Хабаровск
17:00
Динамо МхНе начат
П1 2.14X 3.25П2 3.5
Шинник
19:00
ЕнисейНе начат
П1 2.95X 3.25П2 2.44

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
АрсеналНе начат
П1 6.4X 4.5П2 1.51
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.32X 3.2П2 3.35
Манчестер Юнайтед
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.32X 5.6П2 9.6
Ньюкасл Юнайтед
19:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.59X 3.95П2 6.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
16:00
Реал СосьедадНе начат
П1 3.45X 2.85П2 2.49
Севилья
18:15
АльмерияНе начат
П1 1.76X 3.8П2 4.8
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.82X 3.8П2 4.4
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.55X 3.4П2 2.26

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
14:30
ТориноНе начат
П1 2.85X 2.95П2 2.85
Верона
17:00
МонцаНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.85
Кремонезе
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 4.5X 3.7П2 1.83
Рома
20:00
СассуолоНе начат
П1 1.68X 3.85П2 5.4
Ювентус
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.37X 4.7П2 10

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.96X 3.6П2 3.9
Вердер
19:30
БайерНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.13
Вольфсбург
21:30
УнионНе начат
П1 2.38X 3.2П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
15:00
ЛансНе начат
П1 4.9X 3.55П2 1.8
Нант
17:00
НиццаНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6
Анже
17:00
ТулузаНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.04
Аяччо
17:00
МонпельеНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.47
Лорьян
17:00
ТруаНе начат
П1 1.85X 3.75П2 4.3
Монако
19:05
РеймсНе начат
П1 1.87X 3.75П2 4.2
Марсель
22:45
СтрасбурНе начат
П1 1.44X 4.8П2 7.4
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Дьяков: "Динамо" займет в этом году пятое место, за медали вряд ли поборется

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Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал турнирные перспективы бело-голубых после поражения от "Краснодара" (1:3).
Фото: ФК "Динамо"
- Сейчас со всеми тяжело играть, тем более сезон только возобновился. Всегда непросто начинать играть после сборов. Со стороны не кажется, что у "Динамо" есть проблемы внутри клуба, всё нормально. Они продолжают борьбу за Кубок, в чемпионате в борьбе за золото и так шансов не было. Думаю, что "Динамо" в РПЛ займет пятое место. В этом году сезон без борьбы из-за того, что мы не участвуем в еврокубках. За медали бело-голубые вряд ли поборются, хотя всё может быть, - передает слова Дьякова Metaratings.ru.

В рамках 19 тура Российской премьер-лиги московское "Динамо" уступило на выезде "Краснодару" со счетом 1:3. На 19 минуте матча счет открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, после чего гости пропустили один ответный гол в первом тайме и еще два во втором, на 58 минуте при счете 1:1 прямую красную карточку получил вингер москвичей Муми Нгамалё.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает четвертое место, набрав 32 очка в 19 матчах. На 3 очка от бело-голубых отстают ЦСКА, "Краснодар" и "Ахмат", при этом у "армейцев" есть игра в запасе. На третьей строчке с 35 очками находится "Ростов", который также сыграл на матч меньше. В Кубке России подопечные Славиши Йокановича сыграют на выезде против "Зенита" во втором этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф.

"Краснодар" прервал 8-матчевую безвыигрышную серию против "Динамо"


Динамо Дьяков
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