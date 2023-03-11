- Сейчас со всеми тяжело играть, тем более сезон только возобновился. Всегда непросто начинать играть после сборов. Со стороны не кажется, что у "Динамо" есть проблемы внутри клуба, всё нормально. Они продолжают борьбу за Кубок, в чемпионате в борьбе за золото и так шансов не было. Думаю, что "Динамо" в РПЛ займет пятое место. В этом году сезон без борьбы из-за того, что мы не участвуем в еврокубках. За медали бело-голубые вряд ли поборются, хотя всё может быть, - передает слова Дьякова Metaratings.ru.
В рамках 19 тура Российской премьер-лиги московское "Динамо" уступило на выезде "Краснодару" со счетом 1:3. На 19 минуте матча счет открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин, после чего гости пропустили один ответный гол в первом тайме и еще два во втором, на 58 минуте при счете 1:1 прямую красную карточку получил вингер москвичей Муми Нгамалё.
В турнирной таблице РПЛ "Динамо" занимает четвертое место, набрав 32 очка в 19 матчах. На 3 очка от бело-голубых отстают ЦСКА, "Краснодар" и "Ахмат", при этом у "армейцев" есть игра в запасе. На третьей строчке с 35 очками находится "Ростов", который также сыграл на матч меньше. В Кубке России подопечные Славиши Йокановича сыграют на выезде против "Зенита" во втором этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф.
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Дьяков: "Динамо" займет в этом году пятое место, за медали вряд ли поборется
Экс-защитник московского "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал турнирные перспективы бело-голубых после поражения от "Краснодара" (1:3).
Фото: ФК "Динамо"