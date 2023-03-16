– Судьи допускают ошибки из игры в игру. Их основная проблема – что никто из них не играл в футбол никогда. Поэтому они не могут правильно разобраться в эпизоде. Они судят по своим книжкам, по шаблонам. А про игровые нюансы они не знают.
Он прочитал, что там в книжке написано: "влево – влево", "вправо – вправо". Потом побежал судить. Ему там в ухо крикнули – он послушал и поставил пенальти. Вот привезли ВАР, и стало еще больше ошибок и больше скандалов. Когда я играл, еще без всяких систем помощи, могли покричать "убили, убили", а потом забывали. Но это не было так часто, как сейчас, – приводит слова Мостового RT.
Напомним, 36-летний арбитр категории ФИФА Евгений Кукуляк работал в качестве главного рефери на матче второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Зенит" - "Динамо" (1:1, пен. 4:5).
На 66-й минуте встречи Кукуляк после личного видеопросмотра принял решение не назначать пенальти в ворота "Зенита" за удар по ноге нападающего "Динамо" Константина Тюкавина со стороны полузащитника Клаудиньо, о котором сигнализировал ВАР Павел Кукуян.
Это судейское решение вызвало бурный общественный резонанс. Глава судей РФС Павел Каманцев объявил о том, что Кукуляк ошибся, не назначив пенальти, и будет отстранен на некоторое время от судейства матчей высшего дивизиона чемпионата России.
Скандал с Кукуляком – далеко не первый после возобновления сезона. Ранее назначений лишился Виталий Мешков из Димитрова. Подмосковный рефери грубо ошибся в матче РПЛ между "Спартаком" и "Уралом" (2:2). В концовке встречи на стадионе "Открытие Банк Арена" арбитр подал свисток преждевременно, в результате чего ему пришлось отменять правильно забитый гол нападающего красно-белых Александра Соболева. С тех пор рефери не привлекается к работе на играх чемпионата и Кубка России.
Мостовой: основная проблема российских судей – никто из них не играл в футбол никогда
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой порассуждал о низком качестве работы отечественных арбитров.
Фото: "Чемпионат"