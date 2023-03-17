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Чалов - о Fan ID: домой по паспорту не ходят

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Российский форвард ЦСКА Федор Чалов высказал свое мнение о Fan ID.
Фото: ПФК ЦСКА
"На матче ЦСКА - "Крылья" в Москве было две тысячи зрителей. На игре "Торпедо" с "Уралом" - 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим все сказано. Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят", - цитирует Чалова "Чемпионат".

В этом сезоне на матчах РПЛ применяется система персонифицированного учета болельщиков, известная как Fan ID. Для посещения игр, на которых работает эта система, помимо билета, необходим заранее оформленный электронный паспорт болельщика. Его можно оформить только в регионах, где есть клубы РПЛ, однако он может быть аннулирован во внесудебном порядке при наличии информации о намерении осуществить правонарушение. В осенней части розыгрыша первенства России эта система работала в 5 городах - Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, что вызвало значительное снижение посещаемости на их стадионах. Начиная с весенней части сезона, действие Fan ID вводится на всех стадионах РПЛ.


Чалов ЦСКА Fan ID РПЛ РФС
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