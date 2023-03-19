- Бенхамин отказывается от возможности играть в сборной Аргентины, так как ему очень сложно попасть в нее в связи с текущим положением в составе сборной. Что касается экономической и политической ситуации, то в Аргентине она катастрофичная. 120-130% годовой инфляции, хотя страна не ведет боевых действий. Люди больше не верят политическому руководству. Бенхамин заинтересовался возможностью получить российское гражданство, потому что ему комфортно и хорошо в стране, он видит возможность прогрессировать и играть за национальную сборную, это его устраивает, - передает слова Чемпиона Metaratings.ru.
22-летний левый вингер Бенхамин Гарре перешел в самарские "Крылья Советов" в январе 2023 года из аргентинского "Расинга", футболист является воспитанником системы "Манчестер Сити" и имеет опыт выступлений за сборную Аргентины U20 (3 матча, 1 забитый гол). Ранее появлялась информация о желании Гарре получить гражданство Российской Федерации. В текущем сезоне на счету игрока 5 матчей за "Крылья Советов" во всех турнирах и 1 результативная передача.
В начале марта 2023 года стало известно, что указом Президента Российской Федерации гражданство нашей страны одобрено двум бразильским легионерам петербургского "Зенита" - 26-летним атакующим полузащитникам Малкому и Клаудиньо.
Агент Гарре - о получении гражданства РФ: Бенхамину комфортно и хорошо в России, он видит возможность играть за сборную
Агент аргентинского вингера "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион прокомментировал интерес футболиста к оформлению российского гражданства.
Фото: ПФК "Крылья Советов"