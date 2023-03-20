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Губерниев: Канчельскис превратился во фрика и вруна. Все знают, что я честный, справедливый журналист

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев опроверг слова экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса.
Фото: "Матч ТВ"
Ранее последний обвинил популярного ведущего в том, что он запрещал тренеру критиковать "Зенит" во время эфиров. Якобы Губерниев просил Канчельскиса высказываться о действующем чемпионе России исключительно в положительном ключе.

– Андрей Канчельскис врет. Я с огромным уважением отношусь к нему как к футболисту, но мне ужасно жаль, что сейчас Андрей Канчельскис превратился во фрика и вруна. Я с ним сто лет не был в эфире, сложно представить, чтобы я кому-то запрещал кого-то критиковать. Все знают, что я честный, справедливый журналист, – приводит слова Губерниева РИА "Новости".

Накануне "Зенит" с минимальным счетом уступил ЦСКА в Москве (0:1) и позволил конкурентам сократить отставание в таблице. За десять туров до финиша отрыв команды Сергея Семака от "Ростова" насчитывает восемь очков. Между лидером РПЛ и идущим третьим "Спартаком" дистанция составляет восемь баллов.


Канчельскис Губерниев Зенит
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