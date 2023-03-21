- Если бы Сафонов не приехал в сборную, то на игру с Ираком в Питере мы готовы были вызвать Лантратова. Даже не просто вызвать, а сразу играть. – приводит комментарий Кафанова "Чемпионат".
Российский голкипер Илья Лантратов, перешедший в Локомотив зимой 2022 года, провел за коллектив из Москвы 5 встреч, в которых мяч в сетке его ворот побывал 8 раз. За этот отрезок Илья сумел всего лишь 1 раз сохранить свои ворота в неприкосновенности. Осеннюю часть сезона россиянин провел в Химках. За подмосковный коллектив голкипер сыграл 14 поединков, в которых отстоял на ноль 3 раза, при этом пропустив 25 голов. Ранее Илья уже получал вызов в команду Карпина, но пока что ему не удалось дебютировать за сборную России. В данный момент в расположении национальной команды тренируются Помазун, Сафонов, Песьяков и Селихов.
Кафанов: если бы Сафонов не приехал в сборную, то на игру с Ираком мы бы вызвали Лантратова
Наставник вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, кто заменил бы Матвея Сафонова, если бы он не приехал в сборную.
Фото: ФК "Локомотив"