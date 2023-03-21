Соболев – о планке по голам за сборную России: я каждый раз готов уходить с поля без забитых мячей. Три очка – главное

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Нападающий "Спартака" Александр Соболев ответил на вопрос, какое количество голов планирует забить в составе сборной России.
Фото: ФК "Спартак"
– Сколько хотелось бы забить за национальную команду? Ни в сборной, ни в "Спартаке" я такую планку не ставлю. Есть три очка в каждой игре – вот планка. Я каждый раз готов уходить с поля без забитых мячей, если команда будет неизменно побеждать. И в клубе, и здесь. Три очка – самое главное, – приводит слова Соболева "Матч ТВ".

За плечами нападающего "Спартака" девять игр в майке национальной команды России, в которых он забил четыре мяча. В текущей бомбардирской гонке Российской Премьер-Лиги 26-летний форвард замыкает десятку лучших с семью голами. Отметим, что после рестарта сезона судьи отменили уже два мяча, забитых Соболевым.

В одном случае арбитр Виталий Мешков признал свою ошибку, которая заключалась в преждевременном свистке. После остановки игры футболист красно-белых поразил ворота "Урала" (2:2), но взятие ворот пришлось отменить.


Соболев Сборная России Спартак
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