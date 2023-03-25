- Насчёт Fan ID - не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда.
Карта болельщика или Fan ID - электронный документ, необходимый каждому человеку, от младенца до пенсионера, который хочет посетить матч Российской Премьер-Лиги с декабря 2022 года. Данное требование распространяется на все города и стадионы, принимающие матчи высшего дивизиона чемпионата России. Широкой общественной огласке подвергся инцидент в Екатеринбурге в марте этого года. Многодетная семья долгое время не могла попасть на домашний матч местного "Урала" с московским "Динамо" в 20-м туре РПЛ (0:1). Отец семейства заявлял, что сложности возникли из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка, однако после длительных разбирательств сотрудник стадиона под личную ответственность пропустил семейство на трибуны.
Источник: "Интерфакс"
Дмитрий Медведев - о Fan ID: это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила. Много нареканий
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о законе о Fan ID.
ТАСС