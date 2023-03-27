- Технология Fan ID работает — она достаточно удобная и нет проблем с получением. Что касается упрощения, улучшений и изменений, вполне возможно, что всё это будет. Есть закон, который вступил в силу — его надо выполнять. Думаю, через какое-то время болельщики вернутся. Призываю всех получить Fan ID.
Законопроект о карте болельщика в последнее время подвергается обширной критике со стороны различных официальных лиц, среди которых были и члены правительства Российской Федерации, в том числе и бывший президент России Дмитрий Медведев.
Fan ID - электронный документ, который необходим каждому человеку, который планирует посетить матч в рамках высшего дивизиона чемпионата России на любом стадионе и в любом городе, принимающем игры Российской Премьер-Лиги.
Большинство активных группировок болельщиков российских клубов бойкотируют посещение матчей после повсеместного введения Fan ID. На одну игр РПЛ между "Торпедо" и "Уралом" в Москве пришли 207 человек.
Источник: "Чемпионат"
Дюков: технология Fan ID работает — она достаточно удобная и нет проблем с получением. Призываю всех получить Fan ID
Президент РФС Александр Дюков призвал болельщиков оформлять Fan ID, так как считает данную технологию достаточно удобной.
"РИА Новости"