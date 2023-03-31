- Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по?другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения.
Ранее в СМИ появилась информация, что предложение по возвращению продажи алкогольного пива на стадионы РПЛ было отправлено в правительство России вместе с рядом инициатив по реформированию законопроекта о Fan ID. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков позднее заявил, что поддержит идею возвращения продажи пива, если такая идея поступит в качестве обращения.
Источник: "Матч ТВ"
Роднина - о пиве на стадионах: собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения, что поделать?
Депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении пива на российские стадионы.
Фото: Globall Look Press