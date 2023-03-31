По информации источника, "Спартак" будет готов расстаться с Виктором Мозесом, Шамаром Николсоном и Кристофером Мартинсом. Расставание с данными легионерами будет возможно, если красно-белые получат устраивающие их по сумме трансферные предложения.
Также не определена судьба Мацея Рыбуса и Кейта Бальде. Их трансферы не исключаются. Для Алекса Крала и Максимиллиано Кофрие, которые выступают за другие клубы на правах аренды, тоже нет будущего в составе "Спартака", и для них ищут варианты ухода.
При этом "Спартак" не планирует расставаться с российскими футболистами, играющими в основном составе красно-белых, и нидерландским нападающим Квинси Промесом.
В одном из матчей после зимней паузы на матчи сборных в стартовом составе "Спартака" впервые за долгое время вышли 11 россиян.
Промес не покидал Россию во время зимних тренировочных сборов "Спартака", что, по слухам, было вызвано возможной экстрадицией нидерландца в родную страну из-за возбужденного против него уголовного дела.
Источник: "Спорт-Экспресс"
"Спартак" летом может продать большую часть легионеров. Точно останется только Промес
Московский "Спартак" планирует устроить серьезную распродажу в ближайшее летнее трансферное окно.
Фото: AFP