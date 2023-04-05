- Подтверждаю ли я шутки о злых и угрюмых русских, которых много ходит по миру? Я был наслышан об этом, но сколько ни встречал русских людей, ни один из них не подходит под это описание. Люди очень добрые и открытые что в команде, что за пределами клуба - в ресторанах, на улицах. У меня только позитивные впечатления, - передает слова Костанцы Metaratings.ru.
24-летний правый защитник бразильского происхождения с итальянским паспортом Фернандо Костанца перешел в самарские "Крылья Советов" из тираспольского "Шерифа" в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 800 тысяч евро. В текущем сезоне на счету футболиста 12 матчей за свой клуб во всех турнирах и 1 забитый гол в Российской премьер-лиге.
После 21 тура "Крылья Советов" набрали 21 очко и занимают 12 место в турнирной таблице.
Костанца: сколько ни встречал русских людей - ни один из них не подходит под описание "злые и угрюмые"
Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца рассказал о своих впечатлениях от общения с русскими людьми.
Фото: ПФК "Крылья Советов"