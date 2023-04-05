- Такого превосходства над соперниками по игре, как у "Зенита", нет. Сейчас задача - удержаться в тройке. Хотя лично у меня уже закрались сомнения и насчет попадания в число призеров, - передает слова Дарвина Bobsoccer.
По итогам 21 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" набрал 41 очко и занимает третью строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым "Ростова" составляет 3 очка, от лидирующего в чемпионате "Зенита" - 10 очков. На четвертой позиции находится ЦСКА, отстающий от красно-белых на 3 очка, на пятой - "Динамо" с отставанием в 6 очков.
Экс-тренер вратарей "Спартака" Дарвин: у меня уже закрались сомнения и насчет попадания в число призеров
Экс-тренер вратарей московского "Спартака" Юрий Дарвин оценил текущие перспективы красно-белых в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"