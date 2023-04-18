- Сборная России не сыграет на турнире CAFA. Уже окончательно. Такое решение было принято по ряду причин, - приводит комментарий Митрофанова "РБ Спорт".
Ранее СМИ сообщили о том, что РФС получил приглашение в чемпионат CAFA, который состоится летом этого года. Структура турнира выглядит следующим образом: две группы, а дальше матчи за 1,2 и 3 места. Отметим, что Россия пребывает в бессрочном бане и не играет официальные матчи. В марте этого года дружина Валерия Карпина провела два спарринга с азиатскими сборными - Ираном (1:1) и Ираком (2:0). В 2022 году было 3 поединка. Все игры также были против азиатских сборных. Свой последний официальный поединок Россия провел еще в 2021 году. Тогда наша сборная уступила Хорватии (0:1) и не сумела выйти напрямую на ЧМ-2022.Автоголом отметился Федор Кудряшов.
Генсек РФС Митрофанов: Россия не сыграет в чемпионате Центрально-азиатской футбольной ассоциации
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборной России не будет на турнире Центрально-азиатской футбольной ассоциации.
Фото: РФС