– Мостовой – отличный игрок, он хорошо понимает игру. Но он в роли тренера – это абсурд какой-то! Человек не имеет никакого специального образования, чтобы быть тренером в РПЛ. У него нет понимания как строить команду, как налаживать взаимоотношения, что делать в понедельник, а что делать во вторник. Для начала ему нужно работать с детьми, быть четвертым или пятым тренером. Только потом можно его рассматривать в ФНЛ или РПЛ, – цитирует Игнатьева Sport24.
Александр Мостовой – в прошлом известный футболист. 54-летний специалист в настоящее время выступает в роли эксперта, давая комментарии по многочисленным спортивным инфоповодам. Ранее "Царь" заявил о намерении получить лицензию тренера, но признался, что ему не хватает денег на это. Позднее он даже объявил сбор средств. Сегодня стало известно, что Мостовой "продвинулся" в успехах получения лицензии.
Борис Игнатьев: Мостовой в роли тренера – абсурд какой-то! У него нет понимания, что делать в понедельник и во вторник
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев признался, что не представляет себе бывшего полузащитника "Сельты" Александра Мостового в роли тренера команды РПЛ.
Фото: "Чемпионат"