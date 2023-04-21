– Обидно за тех людей, которые всю жизнь отдали футболу, а потом остаются не нужными в нем. Вот в этом проблема. Никто не говорит, кто какой человек.
Почему они не идут в гандбол или плавание? Нет же, они все идут в футбол. Кто им мешал, как нам с пяти лет землю грызть и вырывать себе что-то, чтобы потом было легче. А потом нам рассказывают в тридцать с лишним лет про футбол. Смешно!
Это не говорит о том, что я какой-то особенный. Не я выбрал профессию футбол. Это природа меня наградила трудом и талантом. Так же и всех остальных. И я не просто провел жизнь в футболе. Поэтому знаю, о чем говорю, – приводит слова Мостового Sport24.
Александр Мостовой – в прошлом известный футболист. 54-летний специалист в настоящее время выступает в роли эксперта, давая комментарии по многочисленным спортивным инфоповодам. Ранее "Царь" заявил о намерении получить лицензию тренера, но признался, что ему не хватает денег на это. Позднее он даже объявил сбор средств. Сегодня стало известно, что Мостовой "продвинулся" в успехах получения лицензии.
Борис Игнатьев, в свое время возглавлявший национальную сборную России, заявил, что Мостовому пока рано пробовать силы в РПЛ или ФНЛ. Эксперт посоветовал Александру сначала приобрести опыт в детском футболе, а также поработать четвертым и пятым тренером.
Ранее сам Мостовой раскритиковал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля после поражения красно-белых от тольяттинского "Акрона" со счетом 1:2 в Кубке России. Московская команда одержала всего одну победу в последних семи матчах чемпионата и Кубка России. После вылета из кубкового турнира "Спартак" сосредоточится на борьбе за медали в Российской Премьер-Лиге.
За 7 туров до финиша сезона красно-белые с 45 очками замыкают тройку лидеров и отстают на минимальное расстояние от идущего вторым "Ростова". На пятки "Спартаку" наступает ЦСКА, у которого 44 балла.
Александр Мостовой: не я выбрал профессию футбол. Это природа меня наградила трудом и талантом
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой пожаловался на невостребованность в профессиональном футболе.
Фото: "Матч ТВ"