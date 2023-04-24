- Если матом можно, то я могу повторить, что кричали фанаты "Спартака". Когда мы пошли к своим болельщикам, нам кричали: "Иди [к черту], "Краснодар"! Мне такое непонятно. Как мне написали: фанаты "Спартака" — это фанаты "Спартака". Для меня такое ненормально. На нашем стадионе вряд ли кто-то такое услышит в свой адрес. Такое должно нести за собой наказание, поэтому я пошёл к делегатам и сказал, что это ненормально.
"Спартак" вырвал победу у "Краснодара" на последних минутах благодаря голу вернувшегося после травмы нападающего Квинси Промеса (4:3). После игры игроки краснодарцев пошли к трибуне со своими болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку. В этот момент фанаты "народной" команды начали посылать "Краснодар". После матча Сафонов в подтрибунном помещении пожаловался на поведение болельщиков "Спартака" делегату матча. Красно-белые по ходу матча дважды оказывались в положении отыгрывающихся. Сначала игроки Гильермо Абаскаля смогли отыграться с 0:2, а затем с 2:3.
Источник: "Чемпионат"
Сафонов: фанаты "Спартака" кричали игрокам "Краснодара", чтобы мы шли куда подальше. Такое должно наказываться
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов заявил, что болельщики "Спартака" матом посылали игроков краснодарцев после матча РПЛ.
Фото: "Чемпионат"