- Всё верно, информация об отстранении соответствует действительности. Выгнали с тренировки, сославшись на то, что вношу негатив в тренировочный процесс. Решение исходило от главного тренера. Кутепова и Журавлева также выгнали с тренировки, - передает слова Нетфуллина Matchtv.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер московского "Торпедо" Жозеп Клотет отстранил от тренировочного процесса с командой ее капитана полузащитника Равиля Нетфуллина и центрального защитника Илью Кутепова, а также выгнал с тренировки за излишнюю улыбчивость центрального защитника Юрия Журавлева. Черно-белые занимают последнюю строчку турнирной таблицы с 13 очками в 24 матчах, а в последней игре уступили в гостях прямому конкуренту "Химкам" (2:4).
"Чемпионат": Клотет отстранил от тренировок с "Торпедо" Кутепова и Нетфуллина, а также выгнал Журавлева за улыбку
Нетфуллин: меня выгнали с тренировки "Торпедо", Кутепова и Журавлева тоже. Вношу негатив в тренировочный процесс
Полузащитник "Торпедо" Равиль Нетфуллин подтвердил отстранение трех футболистов черно-белых от тренировочного процесса.
Фото: ФК "Торпедо"