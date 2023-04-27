- Процесс только начат - мы обсуждаем возможное усовершенствование формата. Было высказано несколько идей и общее собрание решило запустить процесс изучения этих идей. Какие идеи? Речь, скорее, идет о том, что мы наблюдаем снижение ТВ-рейтингов и о том, что нам необходимо предпринять шаги для улучшения показателей. Идет ли речь о следующем сезоне применительно к изменению формата? Речь идет о некой перспективе. Сомневаюсь о следующем сезоне. Мы только запустили процесс, сейчас нет конкретики, - передает слова Пивоварова "РБ Спорт".
Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев говорил о том, что лига обсуждает возможные изменения формата проведения чемпионата России, среди возможных вариантов - введение плей-офф или разделение команд на группы по итогам двухкругового турнира и розыгрыш итоговых мест в дополнительных матчах. Однако до проведения общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось 26 апреля, Алаев сообщил, что вопрос возможного изменения формата чемпионата России не стоит на повестке дня.
Начиная с 1993 года, чемпионат России разыгрывается по классической формуле из двух кругов, при которой каждый участник проводит с каждым соперником два матча - один дома и один на выезде. Исключением стал сезон-2011/2012, который проводился в течение полутора лет для перехода к календарной системе "осень-весна".
Пивоваров: обсуждаем возможное усовершенствование формата РПЛ. Речь о некой перспективе, не о следующем сезоне
Генеральный директор "Динамо" и глава рабочей группы РПЛ по обсуждению структуры соревнований Павел Пивоваров рассказал о перспективах внедрения новых форматов чемпионата России.
Фото: РПЛ