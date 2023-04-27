Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
21:45
НьюкаслНе начат
П1 5.05X 3.9П2 1.75
Саутгемптон
21:45
БорнмутНе начат
П1 2.52X 3.35П2 3.05
Тоттенхэм
22:15
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.8X 3.7П2 2.54

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.72X 3.9П2 5.3
Вильярреал
20:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.55X 4.5П2 6.2
Атлетик
23:00
СевильяНе начат
П1 1.76X 3.75П2 5.2

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
22:00
КремонезеНе начат
П1 1.38X 5.25П2 8.8
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Пивоваров: обсуждаем возможное усовершенствование формата РПЛ. Речь о некой перспективе, не о следующем сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Динамо" и глава рабочей группы РПЛ по обсуждению структуры соревнований Павел Пивоваров рассказал о перспективах внедрения новых форматов чемпионата России.
Фото: РПЛ
- Процесс только начат - мы обсуждаем возможное усовершенствование формата. Было высказано несколько идей и общее собрание решило запустить процесс изучения этих идей. Какие идеи? Речь, скорее, идет о том, что мы наблюдаем снижение ТВ-рейтингов и о том, что нам необходимо предпринять шаги для улучшения показателей. Идет ли речь о следующем сезоне применительно к изменению формата? Речь идет о некой перспективе. Сомневаюсь о следующем сезоне. Мы только запустили процесс, сейчас нет конкретики, - передает слова Пивоварова "РБ Спорт".

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев говорил о том, что лига обсуждает возможные изменения формата проведения чемпионата России, среди возможных вариантов - введение плей-офф или разделение команд на группы по итогам двухкругового турнира и розыгрыш итоговых мест в дополнительных матчах. Однако до проведения общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось 26 апреля, Алаев сообщил, что вопрос возможного изменения формата чемпионата России не стоит на повестке дня.

Начиная с 1993 года, чемпионат России разыгрывается по классической формуле из двух кругов, при которой каждый участник проводит с каждым соперником два матча - один дома и один на выезде. Исключением стал сезон-2011/2012, который проводился в течение полутора лет для перехода к календарной системе "осень-весна".


РПЛ Динамо Пивоваров
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Полузащитник "Сочи" Нобоа – о получении российского гражданства: я уже сдал все документы, жду получения
Гинер – об увольнении Олича с поста главного тренера ЦСКА: он бы завел клуб не туда. Не может человек все знать и уметь
Абаскаль: мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм 1
Зиньковский – о матче с "Ростовом": победы "Спартаку" не даются легко. Настраиваемся на каждого соперника
Официально: "Боруссия" продлила контракт с Ройсом до конца сезона-2023/24
Журналист Карпов: "Урал" подписал предварительный контракт с португальским защитником "Визелы" Кики 1
Мостовой: думаете, я не могу покричать с бровки за 1,5–2 млн в год, как Абаскаль? Тренируют люди, не игравшие в футбол 7
Семак: гегемония - это отсутствие конкуренции. У "Зенита" каждый год есть серьезный конкурент или даже несколько
Кутепов: я, Нетфуллин и Журавлев начали работать с молодежкой "Торпедо", нас удалили из командного чата
Борис Игнатьев: болельщиков надо привлекать не пивом, а сделать, как было до введения Fan ID
"Чемпионат": игроки и тренеры тульского "Арсенала" три месяца не получают зарплату 3
Тащин - о словах Пивоварова про падение ТВ-рейтингов РПЛ: показатели весны выше аналогичного периода прошлого сезона 3
Зеленов: все игроки "Спартака", кроме Хлусевича, готовятся к матчу с "Ростовом"
Масалитин: если "Зенит" не настроится на "Крылья Советов", то столкнется с проблемами
Пивоваров: обсуждаем возможное усовершенствование формата РПЛ. Речь о некой перспективе, не о следующем сезоне 1