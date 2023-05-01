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Семин: у Евсеева в "Факеле" все получится

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Бывший главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин считает, что Вадим Евсеев проявит себя у руля "Факела".
Фото: ФК "Шинник"
- У Вадима Евсеева всегда получается работать хорошо, вне зависимости от того, где он находится. Можно вспомнить его "Уфу" и другие команды. У него есть свое особое видение, мощный характер, это независимый человек, поэтому у Евсеева все получится. Вадим Евсеев умеет работать в долгую. Посмотрите, что стало с "Уфой" после его ухода.

Вадим Евсеев вчера, 30 апреля, покинул кресло главного тренера ярославского "Шинника". Сегодня, 1 мая, "Факел" объявил о назначении Евсеева наставником воронежской команды. После 25 туров "Факел" занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко и располагается в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на следующий сезон. От спасительного 12-го места воронежцы отстают на 4 балла. Команде под руководством Евсеева предстоит провести до окончания текущего розыгрыша первенства страны пять туров.

Источник: "РИА Новости"


Семин Евсеев Факел
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