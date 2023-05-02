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РПЛ может привезти чемпионский трофей на матч "Зенит" - "Спартак"

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По информации СМИ, РПЛ доставит трофей чемпионов лиги в Санкт-Петербург 7 мая, если "Ростов" днем ранее не обыграет "Факел".
Фото: ФК "Зенит"
Российская премьер-лига может доставить чемпионский кубок на матч 26 тура "Зенит" - "Спартак", проводимый 7 мая, сообщают СМИ. По данным источника, это зависит от исхода встречи того же тура "Ростов" - "Факел", которая пройдет 6 мая.

В случае потери очков идущим на втором месте "Ростовом" (50 очков после 25 туров) против "Факела" лидер турнирной таблицы петербургский "Зенит", имеющий 61 очко за пять туров до финиша, получит шансы оформить чемпионство уже в домашней игре 26 тура против "Спартака".

Источник: Metaratings.ru


РПЛ Зенит Спартак
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