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Божович - о лучшем тренере России: сначала Карпин, а потом уже все остальные

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Известный тренер Миодраг Божович назвал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина лучшим специалистом в России.
Фото: ФК "Ростов"
- На сегодняшний день самым лучшим российским тренером является Валерий Карпин. Черчесова сложно назвать лучшим, но он, безусловно, один из них. Сначала Карпин, а потом уже все остальные.

Карпин работал главным тренером в РПЛ в московском "Спартаке" и "Ростове". За всю свою тренерскую карьеру бывший полузащитник испанской "Сельты" не завоевал ни одного трофея. Сейчас Карпин совмещает посты главного тренера в "Ростове" и сборной России. Национальная команда при Карпине проиграла единственный решающий официальный матч - последнюю встречу отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре с Хорватией (0:1).

Источник: Sport24


Ростов Божович Карпин
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