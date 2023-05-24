По сведениям СМИ, "Спартак" хотел бы видеть в своей команде 23-летнего россиянина Данила Глебова, играющего на позиции опорного хавбека. Руководство столичного клуба готово предложить "Ростову" не более 6-7 млн евро за переход. Дончане вряд ли примут это предложение, так как хотят за своего лидера не менее 10 млн евро.
В этом сезоне Данил Глебов провел в майке "Ростова" 37 игр. В них он сумел забить 4 гола. Также в активе футболиста 5 результативных передач. "Спартак" и "Ростов" являются соседями по турнирной таблице. Москвичи располагаются на 3-й позиции, опережая дончан, идущий на строчку ниже, на 3 турнирных балла.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Спартак" готов предложить 6-7 млн евро за хавбека "Ростова" Глебова
Российский футболист "Ростова" Данил Глебов может перебраться в столичный "Спартак".
Фото: "Чемпионат"