– РФС, КДК довели ситуацию до такого с судейством, что уже капитан с бровки не выдерживает от эмоций. Это накопленный эффект. Не надо "бла-бла", что в сторону "Спартака" судьи больше всего ошибались. Ошибались в сторону клуба, когда команда выиграла матч с разницей в два и три мяча. А против "Спартака" – в матчах, где каждая ошибка была результативной. При этом в следующем сезоне ничего не изменится, профессиональнее судить не станут. Динамики нет, – приводит слова Салиховой "РИА Новости".
8 июня КДК РФС вынес вердикт дисквалифицировать капитана "Спартака" Георгия Джикию на 2 матча РПЛ (один из них условно) за оскорбление арбитра Алексея Амелина в концовке первого тайма выездной встречи с "Крыльями Советов" (0:1) в Самаре. У 29-летнего защитника не выдержали нервы, когда он находился на скамейке в статусе запасного. Джикия выдал гневную тираду в адрес рефери, за что схлопотал желтую карточку. "Горчичник" не охладил пыл футболиста "Спартака", и Амелин был вынужден показать ему красную карточку. Комитет принял во внимание примерное поведение Георгия в предыдущих играх и ограничился минимальным наказанием.
По результатам опубликованного исследования выяснилось, что судьи РПЛ в минувшем сезоне чаще всего ошибались в пользу "Спартака" и "Химок". Речь идет о ключевых эпизодах игр чемпионата России. Впрочем, против красно-белых арбитры также допустили больше всего ошибок.
Зарема – о дисквалификации Джикии: не надо "бла-бла", что в сторону "Спартака" судьи больше всего ошибались
Зарема Салихова, спутница бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на решение КДК РФС дисквалифицировать капитана красно-белых Георгия Джикию за нелицеприятные высказывания в адрес судьи.
Фото: ФК "Спартак"