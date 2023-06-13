Ярошик: веду переговоры с "Оренбургом" в качестве сменщика Лички. Слышал, он может уйти в "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о возможности своего назначения на пост главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"
- Это правда, действительно веду переговоры с "Оренбургом". Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в "Динамо". Я общался с руководством "Оренбурга", но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка, - передает слова Ярошика Metaratings.ru.

45-летний чешский тренер Марцел Личка возглавил "Оренбург" в августе 2020 года. В первом сезоне под его руководством южноуральцы финишировали вторыми в Футбольной национальной лиге, но не смогли выйти в РПЛ из-за проблем со стадионом. Годом позже "Оренбург" Лички занял в ФНЛ третье место и вышел в РПЛ, победив по итогам стыковых матчей "Уфу" (2:2, 2:1). В прошедшем сезоне команда чешского специалиста заняла седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

Московское "Динамо" ведет поиск нового главного тренера после увольнения сербского наставника Славиши Йокановича, в сезоне-2022/2023 бело-голубые набрали 45 очков и заняли девятое место.

45-летний чешский экс-полузащитник Иржи Ярошик с января 2003 по январь 2005 года выступал за московский ЦСКА, с января 2008 по январь 2010 года - за самарские "Крылья Советов".


Оренбург Динамо Личка Ярошик Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Виллиан Роша: ЦСКА по силам стать чемпионом России в следующем сезоне, мы уже один раз обыграли "Зенит"
Олег Иванов: если бы не череда травм, "Ахмат" мог бы еще на строчку выше прыгнуть
Личка - о возможном переходе в "Динамо": мне об этом ничего не известно. Я в отпуске, у меня контракт с "Оренбургом"
Карпин - о пяти кряду чемпионствах "Зенита": "Бавария" стала чемпионом в 11-й раз подряд. В немецком футболе всё плохо? 1
"Чемпионат": Личка возглавит "Динамо", бело-голубые заплатят "Оренбургу" 1 миллион евро 8
Гранат: ЦСКА заслуженно стал обладателем Кубка России. Было бы несправедливо, если бы титул выиграл "Краснодар"
Карпин: Норманна можно понять в выборе между "Ростовом" и "Динамо". Он наемный работник и будет работать 1
Ярошик: веду переговоры с "Оренбургом" в качестве сменщика Лички. Слышал, он может уйти в "Динамо" 1
Спортдиректор "Рубина" - о ситуации с Дзагоевым: на данный момент Алан свободный агент, мы пока не пришли к решению 1
Карпин: радоваться серебряным и бронзовым медалям - пережитки советского воспитания 25
Бабаев: ЦСКА добился максимального результата. Поставил бы за сезон твердую пятерку
Генеральный директор ЦСКА: после завершения карьеры поставим Акинфееву памятник около стадиона 5
Карпин - о смазанной концовке сезона: инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили 1
34-летний Жоаозиньо: завершать карьеру точно не планирую!
Агент вратаря "Торпедо" Ботнаря: футболист хотел бы играть в РПЛ