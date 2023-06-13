- Это правда, действительно веду переговоры с "Оренбургом". Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в "Динамо". Я общался с руководством "Оренбурга", но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка, - передает слова Ярошика Metaratings.ru.
45-летний чешский тренер Марцел Личка возглавил "Оренбург" в августе 2020 года. В первом сезоне под его руководством южноуральцы финишировали вторыми в Футбольной национальной лиге, но не смогли выйти в РПЛ из-за проблем со стадионом. Годом позже "Оренбург" Лички занял в ФНЛ третье место и вышел в РПЛ, победив по итогам стыковых матчей "Уфу" (2:2, 2:1). В прошедшем сезоне команда чешского специалиста заняла седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.
Московское "Динамо" ведет поиск нового главного тренера после увольнения сербского наставника Славиши Йокановича, в сезоне-2022/2023 бело-голубые набрали 45 очков и заняли девятое место.
45-летний чешский экс-полузащитник Иржи Ярошик с января 2003 по январь 2005 года выступал за московский ЦСКА, с января 2008 по январь 2010 года - за самарские "Крылья Советов".
Ярошик: веду переговоры с "Оренбургом" в качестве сменщика Лички. Слышал, он может уйти в "Динамо"
Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о возможности своего назначения на пост главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"