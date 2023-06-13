45-летний чешский наставник "Оренбурга" Марцел Личка будет назначен на должность главного тренера московского "Динамо", сообщают СМИ.
По данным источника, бело-голубые выплатят южноуральцам денежную компенсацию в размере одного миллиона евро. Сообщается, что приблизительно таким же будет и размер годовой зарплаты чешского специалиста в "Динамо".
Ранее 45-летний чешский экс-хавбек ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик сообщил, что ведет переговоры с "Оренбургом" по поводу должности главного тренера, при этом действующий наставник "газовиков" Марцел Личка может перейти в московское "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Личка возглавит "Динамо", бело-голубые заплатят "Оренбургу" 1 миллион евро
По информации СМИ, "Оренбург" отпустит главного тренера Марцела Личку в московское "Динамо" за компенсацию в размере миллиона евро.
Фото: ФК "Оренбург"