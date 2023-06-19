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Спортдиректор "Оренбурга": обо всём уже договорились с "Уралом" по Гогличидзе

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о том, что клуб близок к приобретению защитника Лео Гогличидзе, выступающего за "Урал".
Фото: ФК "Урал"
- С "Уралом" обо всём уже договорились. Остались детали по контракту футболиста. Сделка близка к завершению. Лео - отличный футболист, нам нужен был игрок на его позицию, - передает слова Андреева "РБ Спорт".

26-летний левый защитник Лео Гогличидзе выступает за "Урал" с 2022 года, до этого защитник принадлежал ФК "Пари Нижний Новгород" и играл в Первой лиге. Первым профессиональным клубом игрока был "Краснодар-2". В прошедшем сезоне-2022/2023 Гогличидзе провел за "Урал" 37 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Ранее стало известно, что "Оренбург" покидает левый защитник Александр Эктов, подписавший контракт с "Краснодаром".


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