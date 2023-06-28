- В той игре был эпизод, когда Соболев катил передачу на пустые ворота, а я перехватил мяч. В другом моменте я в подкате выбил мяч. Уже встаю, убегаю в линию, как вдруг Промес потянул за майку и сказал на русском: "Сколько можно уже? Дай мне забить гол!" (смеется). Я улыбнулся и удивился, что он так хорошо говорит по-русски. Что я ему ответил? Ничего. Улыбнулся и побежал дальше, - передает слова Мелёхина Metaratings.ru.
Матч 25 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ростов" состоялся в Москве 29 апреля 2023 года и завершился вничью со счетом 1:1. На 80 минуте игры счет открыл полузащитник гостей Александр Селява, на 90+4 минуте форвард красно-белых Александр Соболев забил ответный гол. Левый вингер "Спартака" Квинси Промес вышел в стартовом составе и был заменен на 85 минуте, не отметившись результативными действиями, 19-летний центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин провел полный матч.
Защитник "Ростова" Мелёхин: Промес потянул меня за майку и сказал на русском: "Сколько можно уже? Дай мне забить гол!"
19-летний центральный защитник "Ростова" Виктор Мелёхин рассказал об эпизоде диалога с нападающим "Спартака" Квинси Промесом в очном матче 25 тура РПЛ (1:1).
Фото: "Спорт-Экспресс"