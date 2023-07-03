- Это больше вопрос к игроку и клубу. Я думаю, они ведут диалог. Что касается того, как это отразится на команде, то сложно сказать. Есть ребята, которые готовы играть. В любом случае тренерский штаб найдет решение, даже если Вендел уйдет. Команда будет и дальше стремиться добиваться побед и двигаться вперед, - передает слова Ерохина Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что 25-летний бразильский полузащитник "Зенита" Вендел не прибыл на сборы команды и в настоящее время находится в Бразилии. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что не будет против ухода бразильца, если у него возникнет желание перейти в другой клуб и по нему поступит предложение, устраивающее "Зенит".
33-летний полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в прошедшем сезоне принял участие в 28 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах с игровым временем 248 минут в 20 матчах РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.
Ерохин: тренерский штаб "Зенита" найдет решение, если Вендел уйдет. Есть ребята, готовые играть
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин ответил на вопрос о возможности ухода бразильского хавбека сине-бело-голубых Вендела.
Фото: ФК "Зенит"