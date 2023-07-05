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"РБ Спорт": "Динамо" расстанется с Лещуком и подпишет нового вратаря

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Руководство московского "Динамо" в летнее трансферное окно собирается избавиться от своего резервного вратаря Игоря Лещука и подписать нового голкипера.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, московское "Динамо" решило усилить вратарскую линию в летнее трансферное окно. Руководство бело-голубых планирует подписать нового игрока на данную позицию. При этом для начала столичные хотят расстаться с Игорем Лещуком, который является их резервным голкипером.

27-летний Игорь Лещук – воспитанник московского "Динамо". Его действующее соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в 600 тысяч евро. В сезоне 2022-2023 он принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 21 мяч.

Источник: "РБ Спорт"


Динамо Лещук
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