Как сообщает источник, руководство "Динамо" определилось с кандидатурами, которые могут быть приобретены клубом в летнее трансферное окно для усиления вратарской позиции. Бело-голубые рассматривают вариант с подписанием голкиперов Дениса Адамова и Даниила Худякова, которые выступают за "Сочи" и "Локомотив" соответственно. Один из них в ближайшее время может пополнить состав столичных.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" рассчитывает усилить вратарскую позицию в текущее трансферное окно. При этом уточнялось, что ради этого бело-голубые могут расстаться со своим 27-летним резервистов Игорем Лещуком.
25-летний Адамов имеет действующее соглашение с "Сочи" до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 900 тысяч евро. Что касается 19-летнего Худякова, то его контракт с "Локомотивом" тоже истекает через год. При этом вышеупомянутый портал оценивает его ценник в 2,5 миллиона евро.
Источник: Legalbet
Legalbet: Адамов и Худяков попали в сферу интересов "Динамо"
Голкипер "Сочи" Денис Адамов и вратарь "Локомотива Даниил Худяков привлекли интерес со стороны московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"