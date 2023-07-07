- Могу ли я назвать подобный шаг со стороны игрока предательством? Однозначно. Я в этой ситуации нейтральное лицо, но всё равно делать такой шаг… Для меня это точно предательство. У каждого свои принципы, но мне такой шаг понять трудно. Скорее всего, он поступает так из-за денег, но, опять же, я не вижу в этом смысла. Заработаешь ты больше на 30 серебреников, а дальше что? - передает слова Балахнина "Евро-Футбол".
Ранее появилась информация, что 32-летний правый защитник Марио Фернандес, который летом 2022 года по личной просьбе приостановил действующий контракт с московским ЦСКА для паузы в карьере по семейным обстоятельствам, а в январе 2023 года с ведома руководства "армейцев" заключил временный контракт с бразильским "Интернасьоналом", в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит".
«Как за день стать из героя предателем»: краткий курс от Марио Фернандеса. Разработано при поддержке ЦСКА и «Зенита»
Балахнин - о Фернандесе в "Зените": для меня это предательство. Заработаешь ты на 30 серебреников больше, а дальше что?
Экс-тренер сборной России на Евро-2016 Сергей Балахнин прокомментировал информацию о переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА