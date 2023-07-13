28-летний центральный защитник Дэниел Амарти, с января 2016 года по июнь 2023 года выступавший за английский "Лестер", может перейти в московский "Спартак", сообщают СМИ.
По данным источника, кандидатуру ганца, который в настоящее время является свободным агентам, предложили рассмотреть руководству красно-белых. Сообщается, что футболист готов перейти в московский клуб при условии заработной платы 2,5-3 миллиона евро год.
В прошедшем сезоне на счету Амарти 20 матчей за "Лестер" в Английской премьер-лиге и 4 матча в английских кубковых турнирах без результативных действий.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартаку" предложили кандидатуру экс-защитника "Лестера"
По данным СМИ, 28-летний ганский защитник Дэниел Амарти может стать игроком московского "Спартака".
Фото: Getty Images