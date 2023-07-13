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Metaratings: "Спартаку" предложили кандидатуру экс-защитника "Лестера"

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По данным СМИ, 28-летний ганский защитник Дэниел Амарти может стать игроком московского "Спартака".
Фото: Getty Images
28-летний центральный защитник Дэниел Амарти, с января 2016 года по июнь 2023 года выступавший за английский "Лестер", может перейти в московский "Спартак", сообщают СМИ.

По данным источника, кандидатуру ганца, который в настоящее время является свободным агентам, предложили рассмотреть руководству красно-белых. Сообщается, что футболист готов перейти в московский клуб при условии заработной платы 2,5-3 миллиона евро год.

В прошедшем сезоне на счету Амарти 20 матчей за "Лестер" в Английской премьер-лиге и 4 матча в английских кубковых турнирах без результативных действий.

Источник: Metaratings.ru


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