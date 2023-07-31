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Спортдиректор "Лацио" подтвердил срыв трансфера из "Динамо" Захаряна

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Спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани прокомментировал информацию о срыве сделки по возможному переходу полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в римский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
- Правда ли, что трансфер Захаряна в "Лацио" сорван? Да, это так, - передает слова Фабиани "СЭ".

Ранее в информационном пространстве появились сведения, что переговоры по потенциальному переходу в римский "Лацио" 20-летнего атакующего полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна зашли в тупик. В текущем сезоне футболист принял участие в 3 матчах бело-голубых во всех турнирах из 3 сыгранных и записал на свой счет 1 гол и 1 результативный пас.


Серия А Динамо Лацио Захарян Российские трансферы
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