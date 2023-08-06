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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Балтика
1 - 1 1 1
ФакелПерерыв
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.76X 4.2П2 4.7
Сочи
20:00
АхматНе начат
П1 2.35X 3.55П2 3.2

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм
П1 5.6X 3.45П2 1.66
Родина
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 2.06X 2.57П2 4.64
Кубань
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
Динамо Мх
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.66X 3.55П2 6
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Первый тренер Мандрыкина сообщил о смерти 41-летнего экс-вратаря от инфаркта

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Первый тренер экс-голкипера Вениамина Мандрыкина Валерий Горохов рассказал об уходе бывшего футболиста из жизни.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого, - передает слова Горохова "ОсНова".

41-летний экс-вратарь "Алании", ЦСКА, "Томи", "Ростова", нальчикского "Спартака" и брянского "Динамо" Вениамин Мандрыкин в ноябре 2010 года попал в автомобильную катастрофу, в которой получил перелом позвоночника и оказался прикован к инвалидной коляске. В составе ЦСКА Мандрыкин трижды становился чемпионом России, 4 раза выигрывал национальный Кубок и 3 раза Суперкубок страны, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.


ЦСКА Мандрыкин
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