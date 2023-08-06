- Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого, - передает слова Горохова "ОсНова".
41-летний экс-вратарь "Алании", ЦСКА, "Томи", "Ростова", нальчикского "Спартака" и брянского "Динамо" Вениамин Мандрыкин в ноябре 2010 года попал в автомобильную катастрофу, в которой получил перелом позвоночника и оказался прикован к инвалидной коляске. В составе ЦСКА Мандрыкин трижды становился чемпионом России, 4 раза выигрывал национальный Кубок и 3 раза Суперкубок страны, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.
Первый тренер Мандрыкина сообщил о смерти 41-летнего экс-вратаря от инфаркта
Первый тренер экс-голкипера Вениамина Мандрыкина Валерий Горохов рассказал об уходе бывшего футболиста из жизни.
Фото: "Спорт-Экспресс"