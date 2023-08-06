- Он болел, 13 лет был прикован к постели. Состояние усугубилось: печеночно-почечная недостаточность. Умер он от инфаркта. Сегодня его забрала реанимационная бригада, скончался в приемном покое. Не смогли ничего сделать. Это произошло сегодня утром, - передает слова сестры Мандрыкина Matchtv.ru.
Ранее стало известно об уходе из жизни 41-летнего бывшего вратаря сборной России, московского ЦСКА, владикавказской "Алании", "Ростова", "Томи" и брянского "Динамо" Вениамина Мандрыкина. Футбольная карьера Мандрыкина завершилась в ноябре 2010 года после попадания в тяжелую автомобильную аварию, в которой голкипер получил перелом позвоночника, после чего был прикован к инвалидному креслу.
Сестра Мандрыкина: реанимационная бригада не смогла ничего сделать
Сестра экс-голкипера ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина Жанна рассказала об обстоятельствах смерти 41-летнего бывшего футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА