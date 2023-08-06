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Балтика
1 - 1 1 1
ФакелПерерыв
Зенит
19:00
ДинамоНе начат
П1 1.76X 4.2П2 4.7
Сочи
20:00
АхматНе начат
П1 2.35X 3.55П2 3.2

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
1 - 0 1 0
АланияЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм
П1 5.6X 3.45П2 1.66
Родина
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 2.06X 2.57П2 4.64
Кубань
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
Динамо Мх
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.66X 3.55П2 6
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Сестра Мандрыкина: реанимационная бригада не смогла ничего сделать

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Сестра экс-голкипера ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина Жанна рассказала об обстоятельствах смерти 41-летнего бывшего футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
- Он болел, 13 лет был прикован к постели. Состояние усугубилось: печеночно-почечная недостаточность. Умер он от инфаркта. Сегодня его забрала реанимационная бригада, скончался в приемном покое. Не смогли ничего сделать. Это произошло сегодня утром, - передает слова сестры Мандрыкина Matchtv.ru.

Ранее стало известно об уходе из жизни 41-летнего бывшего вратаря сборной России, московского ЦСКА, владикавказской "Алании", "Ростова", "Томи" и брянского "Динамо" Вениамина Мандрыкина. Футбольная карьера Мандрыкина завершилась в ноябре 2010 года после попадания в тяжелую автомобильную аварию, в которой голкипер получил перелом позвоночника, после чего был прикован к инвалидному креслу.


ЦСКА Мандрыкин
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