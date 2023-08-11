"Мы берем Куэро в аренду, и право выкупа за нами. С агентом планируем продать его в "Челси", - приводит слова Андреева "СЭ".
Ранее форвард "Индепендьенте" Джастин Куэро заявил в интервью TCTelevision, что его контракт выкупает петербургский "Зенит", после чего будет отдан в аренду в "Оренбург".
В минувшем сезоне 19-летний эквадорский нападающий принял участие в 5 матчах за молодежную команду "Индепендьенте", в которых отличился тремя голевыми ассистами на партнеров. За молодежную сборную Эквадора футболист провел 22 встречи и забил 16 мячей.
Спортивный директор "Оренбурга": берем Куэро в аренду с правом выкупа. Затем планируем продать его в "Челси"
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о планах на новичка клуба нападающего "Индепендьенте" Джастина Куэро.
Фото: EFE