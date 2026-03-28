Ташуев: для меня новость, что мы находимся в 4 очках от стыков за РПЛ

- Меня на пресс-конференции спросили про 4 очка от стыков, я даже не понял, про какие стыки речь, если честно.
Не буду обманывать, вообще в таблицу не смотрел. Для меня самого это новость, - приводит слова Ташуева "РБ Спорт".
В 26 туре Первой Лиги красноярский "Енисей" на домашнем стадионе одержал победу над "Уфой" со счетом 1:0. По итогам 26 сыгранных туров команда Сергея Ташуева располагается на девятой строчке с 34 набранными очками в своем активе.
Лидером турнирной таблицы является воронежский "Факел", набравший 53 очка в 25 матчах, на второй строчке располагается "Родина" с 46 баллами, тройку лидеров замыкает екатеринбургский "Урал" - в его активе 45 очков.