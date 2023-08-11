"Думаю, Куэро не так поняли. Мы не вели переговоров с "Зенитом", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что, по словам нападающего "Индепендьенте дель Валье" Джастина Куэро, он перейдет не в "Оренбург", а в "Зенит", после чего будет отдан оренбуржцам в аренду.
19-летний центральный нападающий в прошлом сезоне записал на свой счет 3 результативные передачи в 7 сыгранных матчах за молодежный состав эквадорского клуба.
Агент Куэро: мы не вели переговоров с "Зенитом"
Агент форварда "Индепендьенте дель Валье" Джастина Куэро Мануэль Сиерра отреагиовал на информацию, что его клиент может перейти не в "Оренбург", а в "Зенит".
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