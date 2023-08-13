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Зенит
1 - 0 1 0
Факел1 тайм
ЦСКА
20:00
СочиНе начат
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СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 0 2 0
ТюменьПерерыв
Волгарь
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Динамо МхНе начат
П1 2.7X 3П2 2.75

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Брентфорд
2 - 2 2 2
Тоттенхэм2 тайм
П1 7.4X 1.32П2 6.8
Челси
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ЛиверпульНе начат
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Сельта
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Вильярреал
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БетисНе начат
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Брест
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ЛансЗавершен
Монпелье
2 - 2 2 2
Гавр2 тайм
П1 13X 1.09П2 21
Клермон
2 - 3 2 3
Монако2 тайм
Нант
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Тулуза2 тайм
Ренн
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МецНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5
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Гафин: не могу пока подтвердить слова Лички о Захаряне

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал слова наставника бело-голубых Марцела Лички о том, что хавбека Арсена Захаряна можно считать игроком "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"
- Не могу пока подтвердить слова Лички. Захаряну еще нужно пройти медосмотр, финализировать все документы, а этого пока нет, - приводит слова Гафина "Чемпионат".

Ранее чешский главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка заявил, что не включенного в заявку на матч 4 тура Российской премьер-лиги с калининградской "Балтикой" 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна уже можно считать футболистом испанского клуба "Реал Сосьедад". Ранее стало известно, что бело-голубые и руководство клуба из Сан-Себастьяна ведут переговоры о трансфере Захаряна.

Личка: уже можно сказать, что Захарян - игрок испанского "Реал Сосьедад"


Динамо Реал Сосьедад Захарян Личка Гафин Российские трансферы
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