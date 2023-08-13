- Не могу пока подтвердить слова Лички. Захаряну еще нужно пройти медосмотр, финализировать все документы, а этого пока нет, - приводит слова Гафина "Чемпионат".
Ранее чешский главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка заявил, что не включенного в заявку на матч 4 тура Российской премьер-лиги с калининградской "Балтикой" 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна уже можно считать футболистом испанского клуба "Реал Сосьедад". Ранее стало известно, что бело-голубые и руководство клуба из Сан-Себастьяна ведут переговоры о трансфере Захаряна.
Личка: уже можно сказать, что Захарян - игрок испанского "Реал Сосьедад"
Гафин: не могу пока подтвердить слова Лички о Захаряне
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал слова наставника бело-голубых Марцела Лички о том, что хавбека Арсена Захаряна можно считать игроком "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"