"Бенхамин — игрок "Крыльев". Он очень счастлив со своей семьей в Самаре. Гарре наслаждается командой, городом и всеми болельщиками и не собирается уходить!" — сказал Гарре-старший.
23-летний Гарре стал игроком "Крыльев Советов" в январе 2023 года, перейдя из аргентинского "Расинга" за 1,7 млн евро. За эту сумму российский клуб получил 50% прав на футболиста. В нынешнем сезоне Гарре в шести матчах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Источник: Sport24.
Отец Гарре: Бенхамин счастлив в Самаре и не собирается уходить из "Крыльев"
Эмилиано Гарре, отец полузащитника "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, высказался о будущем футболиста.
Фото: ПФК "Крылья Советов"