– Я не психоаналитик Артема, но я еще раз хочу сказать, что если человек выбрал профессию, которая является публичной, он обязан следовать некоторым правилам. А Дзюба, как мне кажется, просто удар не держит. Он ведет себя как ребенок, точнее, делает вид, что он ребенок, но он взрослый мужик. С моей точки зрения, нужно быть чуточку умнее.
Напомним, на прошлой неделе нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба попал в неприятную ситуацию. После матча с самарскими "Крыльями Советов" в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги форвард на парковке пересекся с журналистом, который спровоцировал его своим вопросом. 34-летний футболист не сдержался и на камеру заявил о том, что он засунет работнику СМИ "телефон в одно место", если тот к нему подойдет. КДК РФС после этого инцидента выдал Дзюбе условную дисквалификацию на два матча, а также оштрафовал его на 50 тысяч рублей.
Источник: Metaratings
Губерниев: Дзюба, как мне кажется, просто удар не держит. Он ведет себя как ребенок
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандале вокруг нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: Getty Images