– Все в той же стадии. Мы консультируемся сейчас с "Ростовом". На следующей неделе будем принимать решение, пойдем мы в суд вместе или по отдельности. Почему можем по отдельности? У нас разный объем требований. Думаю, что у нас позиция здесь плюс-минус одинаковая, – приводит слова Пивоварова "СЭ".
Хавбек "Ростова" Матиас Норманн, выступавший за "Динамо" на правах аренды, в первой декаде августа принял решение самовольно покинуть расположение московского клуба. 27-летний норвежец уведомил обе российские команды о разрыве трудовых договоров из соображений безопасности. Причиной этого шага, по словам Норманна, послужила атака БПЛА на здания "Москва-Сити".
Контракт Матиаса с "Ростовом" действует до конца сезона-2024/25. 20 августа, в день окончания арендного соглашения с "Динамо", стало известно, что футболист подписал контракт с аутсайдером чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Раедом". За "бело-голубых" Норманн выступал с сентября прошлого года. Он провел за "Динамо" 18 матчей в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров – о разбирательстве по делу Норманна: у нас позиция с "Ростовом" плюс-минус одинаковая
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос, на какой стадии находится разбирательство по поводу расторжения контракта в одностороннем порядке со стороны норвежского полузащитника Матиаса Норманна.
Фото: ФК "Динамо"