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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
1 - 0 1 0
Нижний Новгород2 тайм
П1 1.05X 13П2 71
Спартак
19:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.6
Ахмат
20:00
ОренбургНе начат
П1 1.96X 3.95П2 3.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен
Родина
1 - 1 1 1
Алания2 тайм
П1 3.3X 2.1П2 3.45
Ленинградец
0 - 0 0 0
Акрон2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
4 - 0 4 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Челси1 тайм
П1 4.9X 2.94П2 2.02

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
20:00
ХетафеНе начат
П1 1.99X 3.2П2 4.6
Барселона
20:30
КадисНе начат
П1 1.27X 6.2П2 12
Бетис
22:30
АтлетикоНе начат
П1 3.65X 3.45П2 2.16

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.53X 4.1П2 7
Сассуоло
19:30
АталантаНе начат
П1 3.45X 3.65П2 2.1
Удинезе
21:45
ЮвентусНе начат
П1 3.85X 3.4П2 2.11
Лечче
21:45
ЛациоНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.19

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
4 - 1 4 1
МайнцЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
Дармштадт1 тайм
П1 1.17X 7П2 23

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
2 - 0 2 0
НантЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Реймс
2 - 0 2 0
КлермонЗавершен
Монако
20:00
СтрасбурНе начат
П1 1.8X 4.2П2 4.3
Ланс
21:45
РеннНе начат
П1 2.5X 3.55П2 2.85
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Гендиректор "Динамо" Пивоваров – о разбирательстве по делу Норманна: у нас позиция с "Ростовом" плюс-минус одинаковая

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Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос, на какой стадии находится разбирательство по поводу расторжения контракта в одностороннем порядке со стороны норвежского полузащитника Матиаса Норманна.
Фото: ФК "Динамо"
– Все в той же стадии. Мы консультируемся сейчас с "Ростовом". На следующей неделе будем принимать решение, пойдем мы в суд вместе или по отдельности. Почему можем по отдельности? У нас разный объем требований. Думаю, что у нас позиция здесь плюс-минус одинаковая, – приводит слова Пивоварова "СЭ".

Хавбек "Ростова" Матиас Норманн, выступавший за "Динамо" на правах аренды, в первой декаде августа принял решение самовольно покинуть расположение московского клуба. 27-летний норвежец уведомил обе российские команды о разрыве трудовых договоров из соображений безопасности. Причиной этого шага, по словам Норманна, послужила атака БПЛА на здания "Москва-Сити".

Контракт Матиаса с "Ростовом" действует до конца сезона-2024/25. 20 августа, в день окончания арендного соглашения с "Динамо", стало известно, что футболист подписал контракт с аутсайдером чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Раедом". За "бело-голубых" Норманн выступал с сентября прошлого года. Он провел за "Динамо" 18 матчей в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.


Динамо Ростов Пивоваров Норманн
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