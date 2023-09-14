"РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола.
Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза", — сказал Терюшков.
Напомним, Валерий Карпин после товарищеской встречи с Катаром (1:1) заявил, что российским футболистам стоить покидать пределы Российской Премьер-Лиги, чтобы продолжить профессиональный рост и повышать уровень сборной России. Карпин выделил футболиста французского клуба "Монако" Александра Головина, выступающего за команду с 2018 года. Специалист отметил, что полузащитник выделяется на фоне других игроков национальной сборной с положительной точки зрения.
Отметим, что Валерий Карпин параллельно сборной тренирует "Ростов".
Источник: "РБ Спорт".
Депутат Терюшков: РФС оказал доверие эстонцу Карпину, а тот призывает игроков к переходу в недружественные страны
Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: Пресс-служба депутата ГД РФР.И.Терюшкова