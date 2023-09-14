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Семак: в УЕФА ждут возвращение России. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
"Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращение России. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства.

Решение об исключении политизировано на 100%. Спорт должен быть тем звеном, которое будет объединять, а не разъединять людей. К сожалению, политизация спорта и излишняя медийность это неправильно. Спорт должен быть вне политики", — сказал Семак.

Напомним, "Зенит" — последняя российская команда, сыгравшая в официальном матче на международном турнире. 24 февраля 2022 года команда из Санкт-Петербурга провела ответный матч с "Бетисом" в 1/16 финала Лиги Европы и вылетела из турнира. "Спартак", попавший напрямую в 1/8 финала, был отстранен от участия в турнире. "РБ Лейпциг" прошёл в 1/4 финала без борьбы.

Источник: телеграм-канал "СБГ Мысли Вслух".


Семак Зенит УЕФА ФИФА
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